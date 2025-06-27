شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر لـ"الخليج 365": مصر جزء من مشوارى الفنى وأنا دائم السؤال عليها والان مع تفاصيل الخبر

صرح قيصر الأغنية العربية الفنان الكبير كاظم الساهر لـ"الخليج 365"، أنه دائما ما يسأل على مصر كلما رأى شخصا من أهلها أو أي شئ من رائحتها، فمهما بعد عنها لا ينساها لأنها تمثل جزءا مهما ومؤثر فى مشواره وحياته الفنية، مؤكدا أنه من المقرر أن يأتى إلى مصر قريبا لإحياء حفل هناك.

وعن الشاعر الكبير نزار قبانى، قال كاظم الساهر: إنه لو كان حياً بيننا اليوم، لأرسل له أفكار وموضوعات كثيرة تدور فى رأسه، ليكتبها قبانى ويغنيها كاظم.





كاظم الساهر مع الزميل أحمد أبو اليزيد

جاءت تصريحات كاظم بعد إحيائه حفلاً غنائياً كامل العدد على المسرح الوطني محمد الخامس ضمن حفلات مهرجان موازين الدولي في دورته العشرين بالعاصمة المغربية الرباط، حيث غنى كاظم عدد كبير من أغنياته على مدار الساعتين تقريبا، مثل "علمني حبك" "لا تتنهد" "زيديني عشقا"، كما حمل العلم المغربى وقميص المنتخب الوطنى المغربى، حيث من المعروف أن المغرب سينظم كأس أمم أفريقيا أواخر هذا العام 2025، كما ينظم كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ 20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق، ويحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.