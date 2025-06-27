شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رضوان يعلق على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم: صفحات رخيصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامي رامى رضوان على شائعة انفصاله عن النجمة دنيا سمير غانم الذى تداوله بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر استوري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" نفى خلاله هذه الشائعة.



رامي رضوان يرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

وقال رامى رضوان رداً على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم قائلاً: "جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".

وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد "روكى الغلابة " والذى يشاركها في بطولته كل من محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021، وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم بالدراما كان مسلسل عايشة الدور بطولة نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.