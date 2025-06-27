أحمد زاهر يعايد إبنته ملك بعيد ميلادها بهذه الكلمات الجميلة

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري أحمد زاهر إبنته الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر بعيد ميلادها، من خلال مقطع فيديو شاركه مع متابعيه عبر حسابه الخاص، وعلّق عليه بكلمات من الحب، إذ قال لها: "بيقولوا البنت حبيبه ابوها .

. و ده حقيقي مانتي حبيبتي وروحي و عقلي و قلبي حبيبتي و صاحبتي و بنتي بس الموضوع ده زايد معايا حبتين عشان انتي اول ما شافت عيني احلي فرحه شوفتها و مازلت شايفها احلي و اجمل و احن و اشطر و اذكي بنوته في الدنيا كلها ربنا يسعدك و يكرمك و يحفظك و يخليكي ليا، كل سنه و انتي طيبه يا اجمل ملوكه في الدنيا، بحبك".

