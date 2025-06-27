ميرنا وليد - بيروت - تواجد الممثل اللبناني سعيد سرحان في حفل إطلاق موسم صيف 2025 برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان، وقد تسلّم سعيد درعا تكريميا تقديرا لمسيرته التي تكللت بالنجاحات والتميز، اذ يمتلك العديد من الأعمال الرائعة التي برع فيها.
موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وقد أجرينا مقابلة شيّقة مع سعيد سرحان، تحدثنا معه عن عدة مواضيع فنية، أبرزها كواليس لقائه بالممثل التركي أراس بولوت إينملي، لوكه الجديد وماذا يُحضّر في الفترة المقبلة؟.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر سعيد سرحان يتحدث عن كواليس لقائه بـ أراس بولوت إينملي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.