سعيد سرحان يتحدث عن كواليس لقائه بـ أراس بولوت إينملي

ميرنا وليد - بيروت - تواجد الممثل اللبناني سعيد سرحان في حفل إطلاق موسم صيف 2025 برعاية وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في كازينو لبنان، وقد تسلّم سعيد درعا تكريميا تقديرا لمسيرته التي تكللت بالنجاحات والتميز، اذ يمتلك العديد من الأعمال الرائعة التي برع فيها.



موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وقد أجرينا مقابلة شيّقة مع سعيد سرحان، تحدثنا معه عن عدة مواضيع فنية، أبرزها كواليس لقائه بالممثل التركي أراس بولوت إينملي، لوكه الجديد وماذا يُحضّر في الفترة المقبلة؟.

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