رامي رضوان يكشف حقيقه انفصاله عن دنيا سمير غانم فماذا قال؟

- 1/2
- 2/2
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 01:24 مساءً - شهدت الأيام الماضية انتشار بعض الشائعات التي تؤكد انفصال الفنانة دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان بعد 12 سنة زواج، والتزم الثنائي الصمت لاسيما وأن الثنائي اعتاد إحاطة حياتهما الأسرية بالسرية التامة، إلا أنه في النهاية اضطر رامي رضوان لتوضيح الحقيقة والرد على هذه الشائعات.
يمكنكِ قراءة.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبي
وتعد زيجة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان من الزيجات المستقرة بشكل كبير في الوسط الفني منذ زواجهما عام 2013، والتي أسفرت عن انجاب ابنتهما الوحيدة كايلا، ويحرص الثنائي بشكل دائم على دعم بعضهما في أعمالهما الجديدة سواء كانت دنيا تقدم فيلم أو مسلسل أو مسرحية، وعلى الجانب الآخر عندما يقدم رامي برنامج جديد يجد دنيا داعمة كبيرة له.
ووصفت دنيا سمير غانم زوجها رامي رضوان بالأب والزوج المثالي، قائلة: "هو مثالي لكن بزيادة عايز كل حاجة مظبوظة جدا وأنا بحاول مؤخرًا أخف الموضوع ده معاه شوية، ومع ظروف شغلي وبعد وفاة بابا وماما بقى عندي أنا وإيمي مسئوليات أكتر والحمل بقى أزيد، وهو طبعا داعم ليا بشكل كبير في شغلي ودي حاجة بقدرها فيه جدا".
إقرأي أيضاً.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبان
وفي سياق أخر تنتظر دنيا سمير غانم طرح فيلمها الجديد "روكي الغلابة" في دور السينما يوم 30 يوليو المقبل للمنافسة في موسم صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.
يذكر أن دنيا سمير غانم خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلًا من بنت أختها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
رامي رضوان يرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانموكشف الإعلامي رامي رضوان حقيقه انفصاله عن زوجته دنيا سمير غانم من خلال منشور عبر حسابه بموقع انستغرام قال فيه:"جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".
يمكنكِ قراءة.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبي
وتعد زيجة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان من الزيجات المستقرة بشكل كبير في الوسط الفني منذ زواجهما عام 2013، والتي أسفرت عن انجاب ابنتهما الوحيدة كايلا، ويحرص الثنائي بشكل دائم على دعم بعضهما في أعمالهما الجديدة سواء كانت دنيا تقدم فيلم أو مسلسل أو مسرحية، وعلى الجانب الآخر عندما يقدم رامي برنامج جديد يجد دنيا داعمة كبيرة له.
دنيا سمير غانم تصف زوجها رامي رضوان بالزوج والأب المثاليدنيا سمير غانم كانت قد تحدثت عن زوجها رامي رضوان خلال ظهورها في "Big Time Podcast" مع الإعلامي عمرو أديب والذي تم اذعته في شهر رمضان 2024، حيث أكدت أنها تهتم بزوجها وبتفاصيل حياته وعمله، أنها تحرص طوال الوقت على إنهاء الخلاف بينهما وقت حدوثه على الفور، ولا تفضل أن تسيطر طاقة الخلاف على المنزل، خاصة في ظل وجود طفلة صغيرة.
ووصفت دنيا سمير غانم زوجها رامي رضوان بالأب والزوج المثالي، قائلة: "هو مثالي لكن بزيادة عايز كل حاجة مظبوظة جدا وأنا بحاول مؤخرًا أخف الموضوع ده معاه شوية، ومع ظروف شغلي وبعد وفاة بابا وماما بقى عندي أنا وإيمي مسئوليات أكتر والحمل بقى أزيد، وهو طبعا داعم ليا بشكل كبير في شغلي ودي حاجة بقدرها فيه جدا".
إقرأي أيضاً.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبان
وفي سياق أخر تنتظر دنيا سمير غانم طرح فيلمها الجديد "روكي الغلابة" في دور السينما يوم 30 يوليو المقبل للمنافسة في موسم صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.
يذكر أن دنيا سمير غانم خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلًا من بنت أختها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».