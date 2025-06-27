رامي رضوان يكشف حقيقه انفصاله عن دنيا سمير غانم فماذا قال؟

رامي رضوان يرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

رامي رضوان يكشف حقيقه انفصاله عن دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم تصف زوجها رامي رضوان بالزوج والأب المثالي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 01:24 مساءً - شهدت الأيام الماضية انتشار بعض الشائعات التي تؤكد انفصال الفنانةعن زوجها الإعلاميبعد 12 سنة زواج، والتزم الثنائي الصمت لاسيما وأن الثنائي اعتاد إحاطة حياتهما الأسرية بالسرية التامة، إلا أنه في النهاية اضطرلتوضيح الحقيقة والرد على هذه الشائعات.وكشف الإعلامي رامي رضوان حقيقه انفصاله عن زوجتهمن خلال منشور عبر حسابه بموقع انستغرام قال فيه:"جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".يمكنكِ قراءة.. أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبيوتعد زيجة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلاميمن الزيجات المستقرة بشكل كبير في الوسط الفني منذ زواجهما عام 2013، والتي أسفرت عن انجاب ابنتهما الوحيدة كايلا، ويحرص الثنائي بشكل دائم على دعم بعضهما في أعمالهما الجديدة سواء كانت دنيا تقدم فيلم أو مسلسل أو مسرحية، وعلى الجانب الآخر عندما يقدم رامي برنامج جديد يجد دنيا داعمة كبيرة له.كانت قد تحدثت عن زوجهاخلال ظهورها في "" مع الإعلاميوالذي تم اذعته في شهر رمضان 2024، حيث أكدت أنها تهتم بزوجها وبتفاصيل حياته وعمله، أنها تحرص طوال الوقت على إنهاء الخلاف بينهما وقت حدوثه على الفور، ولا تفضل أن تسيطر طاقة الخلاف على المنزل، خاصة في ظل وجود طفلة صغيرة.ووصفتزوجها رامي رضوان بالأب والزوج المثالي، قائلة: "هو مثالي لكن بزيادة عايز كل حاجة مظبوظة جدا وأنا بحاول مؤخرًا أخف الموضوع ده معاه شوية، ومع ظروف شغلي وبعد وفاة بابا وماما بقى عندي أنا وإيمي مسئوليات أكتر والحمل بقى أزيد، وهو طبعا داعم ليا بشكل كبير في شغلي ودي حاجة بقدرها فيه جدا".إقرأي أيضاً.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبانوفي سياق أخر تنتظرطرح فيلمها الجديد "" في دور السينما يوم 30 يوليو المقبل للمنافسة في موسم صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.يذكر أنخاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلًا من بنت أختها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».