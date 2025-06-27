شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "في عز الضهر" يحقق إيرادات 3 ملايين ونصف خلال 9 أيام عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم في عز الضهر بطولة مينا مسعود، أمس الخميس، إيرادات بلغت 414 ألفًا و592 جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 3 ملايين و563 ألفًا و684 جنيهًا خلال 9 أيام عرض بالسينمات المختلفة.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

يعرض في السينمات خلال الوقت الحالي بجانب في عز الضهر، 3 أفلام مختلفة، وهي فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، وفيلم "ريستات" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وإخراج سارة وفيق، وفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس.