تايلور سويفت وترافيس كيلسي يلفتان الأنظار برقصة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن علاقة الحب بين النجمة العالمية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي تزداد قوة وتألقًا، حيث رُصد الثنائي مؤخرًا وهما يستمتعان بوقتهما معًا في إحدى الفعاليات بمدينة ناشفيل الأمريكية.



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حاز على تفاعل واسع، ظهرت فيه تايلور وهي ترقص برومانسية على أنغام أغنيتها الشهيرة "Shake It Off" إلى جانب ترافيس، وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الحضور.

اللقطة العفوية أشعلت إعجاب جمهور سويفت، وأكدت مرة جديدة قوة العلاقة العاطفية التي تجمعها بترافيس، خاصة مع تكرار ظهورهما العلني في مناسبات مختلفة خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس الانسجام والتفاهم الكبير بينهما، بحسب ما أوردت مجلة People.