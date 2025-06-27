ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن علاقة الحب بين النجمة العالمية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي تزداد قوة وتألقًا، حيث رُصد الثنائي مؤخرًا وهما يستمتعان بوقتهما معًا في إحدى الفعاليات بمدينة ناشفيل الأمريكية.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حاز على تفاعل واسع، ظهرت فيه تايلور وهي ترقص برومانسية على أنغام أغنيتها الشهيرة "Shake It Off" إلى جانب ترافيس، وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الحضور.
اللقطة العفوية أشعلت إعجاب جمهور سويفت، وأكدت مرة جديدة قوة العلاقة العاطفية التي تجمعها بترافيس، خاصة مع تكرار ظهورهما العلني في مناسبات مختلفة خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس الانسجام والتفاهم الكبير بينهما، بحسب ما أوردت مجلة People.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت وترافيس كيلسي يلفتان الأنظار برقصة رومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.