بعد تعافيها .. رسائل محبة ودعم من عائلة ملك أحمد زاهر في يوم ميلادها 

أحمد زاهر لابنته ملك: البنت حبيبة أبوها .. وأنتي حبيبتي وروحي وعقلي

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هدى زاهر : أنتي صحبتي اللي فعلًا شبهي

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ليلى زاهر تحتفل بشقيقتها بكلمات مؤثرة

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هشام جمال: سعيد بأننا أصبحنا رسميًا عائلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 يونيو 2025 07:19 مساءً - حرصت عائلة الفنانةعلى الاحتفال بيوم ميلادها ودعمها برسائل الحب؛ وخاصة بعد تعافيها من وعكة صحية شديدة كانت قد تعرضت لها ملك خلال الأيام الماضية، وجاءت هذه الرسائل من خلال حساباتهم الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" .البداية مع والدها الفنانالذي حرص على نشر مقطع فيديو يضم عددًا من الصور واللقطات التي جمعتهما في أبرز مناسباتهما؛ وعلق زاهر على الفيديو قائلًا: "بيقولوا البنت حبيبه ابوها .. و ده حقيقي مانتي حبيبتي وروحي و عقلي و قلبي حبيبتي و صاحبتي و بنتي".وأكمل زاهر: "بس الموضوع ده زايد معايا حبتين عشان انتي اول ما شافت عيني احلي فرحه شوفتها و مازلت شايفها احلي و اجمل و احن و اشطر و اذكي بنوته في الدنيا كلها ربنا يسعدك و يكرمك و يحفظك و يخليكي ليا .. كل سنه و انتي طيبه يا اجمل ملوكه في الدنيا .. بحبك".كما احتفلت والدتهابيوم ميلاد ابنتها ملك، ونشرت صورًا تجمعهما موجهة لها رسالة مليئة بالحب والمشاعر؛ حيث كتبت هدى في رسالتها لملك: "كل سنة وانتي صاحبتي وبنتي وأول فرحتي ونور عيوني ... انتي صاحبتي اللي فعلًا شبهي ... بحبك يا أحن وأجمل ملوكة ربنا كرمني بيها ... يا بخت أصحابك بيكي وأنا أولهم .. happy birthday".أطلعوا على رسالة جديدة من ملك أحمد زاهر إلى شقيقتها ليلى بعد زواجهافي السياق ذاته، حرصتعلى توجيه رسالة مؤثرة مليئة بالحب والدعم إلى شقيقتها ملك بمناسبة يوم ميلادها، وذلك من خلال نشر عدد من الصور التي جمعتهما وعلقت عليها قائلة : " عيد ميلاد سعيد لمن كانت صديقتي المقربة منذ البداية، أختي، رفيقة روحي، وسندًا لي للأبد".وأكملت ليلى : "أنتِ أرقّ راحة، وأروع هتاف، وأقوى نظام دعم أتمناه .. في كل ضحكة، وكل دمعة، وكل فصل جديد، تماسكنا يدًا بيد طوال كل هذا .. تستحقين السعادة التي تُنير روحكِ، تمامًا كما تُنيرين كل غرفة تدخلينها".واختتمت ليلى رسالتها لشقيقتها قائلة : "أنا محظوظة جدًا لأني أعيش هذه الحياة وأنتِ بجانبي .. أحبكِ بلا حدود، وسأظل أحبكِ دائمًا".ومن جانبه حرص الفنان والمنتجعلى تهنئة ملك أحمد زاهر، شقيقة زوجته الفنانة ليلى أحمد زاهر، بمناسبة يوم ميلادها، ونشر هشام صورة تجمعه بـ ملك وليلى، من حفل زفافه، معلقا: "عيد ميلاد سعيد ملوكة، سعيد جدا أن هذا العام أصبحنا رسميًا عائلة، إن شاء الله السنة دي تكون مليانة حب ونجاح وكل شيء بتحلمي بيه، وأتمنى أن تبقين دائما زي ما أنتي نقية ومشرقة".جاءت هذه الرسائل كتعبير عن الحب والدعم لـمن أفراد أسرتها، وخاصة بعد تعرضها لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية استدعت دخولها إلى المستشفى، إذ كشفت تفاصيلها مشيرة إلى أن الأعراض التي عانت منها تم تشخيصها لاحقًا على أنها "حساسية في الدم".قد يعجبكم صاحبي الوحيد وبطلي الأبدي: عائلة أحمد زاهر تهنئه بيوم ميلادهلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"