شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد عن فات الميعاد: اتشديت للعمل من البداية والعنف الزوجي قضية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن كواليس مسلسل فات الميعاد الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة dmc، وأشارت إلى أن ما جذبها للعمل هو أنه حقيقي، قائلة: "الحدوتة في بيوت كتير والشخصيات موجودة شبه شخصيات حوالينا، وأنا لما بقرأ حاجة وأحس إني مشدودالها بشتغلها سواء ربنا وفق فيها أو لا".

وعن العنف الزوجي الذي يناقشه العمل، لفتت إلى: "ظروف كل ست مختلفة من اللي بيتعرضوا للعنف الزوجي لكن بنصحها حطي لنفسك حدود تقبلي إيه ولحد فين لأنك في الآخر إنسانة، وأنا لو شوفت زوج بيضرب زوجته هبقى حاسة إني عاوزة أضربه".

كما تحدثت خلال برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي عن تعاونها مجددًا مع الفنان أحمد مجدي بعد مسلسل الآنسة فرح، حيث أشارت: "فيه كيميا وصداقة لذيذة بيني وبين أحمد مجدي وإحنا اشتغلنا مشروع الآنسة فرح مع بعض واتبسطنا أوي وكان الشغل حلو ما بيننا فبقينا عارفين بعض وده بان دلوقت في فات الميعاد".

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.