ريهام سعيد تخرج عن صمتها: " فنانة شهيرة سحرتني لتشويهي ومعنديش ودان!"

ميرنا وليد - بيروت - فجّرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد موجة جدل واسعة بعد كشفها تفاصيل صادمة عن معاناتها خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ما واجهته من أزمات مهنية وصحية لم يكن مجرد صدفة، بل بسبب أعمال سحر قالت إنها استهدفت حياتها الشخصية والمهنية وجمالها.



وفي فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي، أكدت ريهام أنها تعرضت لسحر "وقف الحال" تزامنًا مع إيقاف برنامجها، صدور أحكام قضائية ضدها، وابتعادها القسري عن الشاشة، مضيفة: "مش طبيعي مذيعة تتوقف فجأة سنة كاملة، وبعدها سنة تانية بتهمة السباب لأصحاب الوزن الزائد... كل ده مش صدفة."

وأشارت إلى أن زوجة لاعب شهير أخبرتها بأن فنانة معروفة وراء هذا السحر، الذي لم يتوقف عند المسيرة المهنية، بل وصل إلى تشويه جمالها ومحاولة القضاء على صحتها.

ريهام تحدثت عن سلسلة من الأزمات الصحية بدأت بسقوطها وإصابتها في غضاريف الأنف، قبل أن تخضع لعملية خطيرة نُقلت فيها غضاريف من الأذن إلى الأنف، مما تسبب في تشوه بوجهها، وأضافت: "العدوى وصلت لمثلث الموت... كانت ممكن توصل للمخ وتقتلني."

ولم تتوقف ريهام عند الجانب الطبي، بل كشفت أيضًا عن لجوئها لسيدة متخصصة في فك السحر، حيث خضعت لجلسة طويلة قالت إنها استمرت حتى الفجر، مضيفة: "قيدتني في الكرسي وقالت كلاماً غريباً... وقبل أذان الفجر قالت لي: خلاص، السحر اتفك."

وجاء هذا التصريح بعد فترة وجيزة من إعلانها إنهاء الخلاف القانوني والإعلامي مع طبيب التجميل نادر صعب، بعد نزاع استمر لأشهر في مصر ولبنان.