شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تقديم جزء ثان من فيلم Titanic والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر خلال الساعات الماضية الفيلم الأسطوري Titanic محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أكثر من 27 عاما على عرضه، حيث تداولت أخبار بعرض جزء ثان منه، وحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي بتقديم جزء ثان منه، ولا إعلان أبطاله بأى شيء تخص العمل.



فيلم titanic تدور أحداثه حول باخرة ركاب إنجليزية عملاقة وهى أكبر باخرة نقل ركاب فى العالم تم بناؤها فى ذلك الوقت وفى أول رحلة لها فى 10 أبريل 1912 من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسى، وبعد أربعة أيام من انطلاقها فى 14 أبريل 1912 اصطدمت الباخرة بجبل جليدى قبل منتصف الليل بقليل، مما أدى إلى غرقها بالكامل بعد ساعتين وأربعين دقيقة من لحظة الاصطدام فى الساعات الأولى ليوم 15 أبريل 1912 كان على متن الباخرة 2,223 راكبا، نجا منهم 706 أشخاص، فيما لقى 1,517 شخصا حتفهم.



وتناول الفيلم كارثة غرق السفينة العملاقة Titanic فى أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطى، وما عمق من جماليات الفيلم قصة الحب التى جمعت بين روز بنت الأثرياء وجاك الذى ينتمى لطبقة فقيرة، لكنه فاز بتذكرتين على متن السفينة العملاقة فى رحلتها الأولى والأخيرة عام 1912، وهو الفيلم الذى شارك فى بطولته مع كيت وينسلت وليو كل من بيل باكستون وبيلى زان وكاثى بيتس وفرانيسى فيشر وجلوريا ستيورات وبيرنارد هيل وجوناثان هايد وفيكتور جاربر وديفيد وارنر ودانى نيسسا وسوزى أميس وبرنار فوكس وإريك برايدين وجينيتيى جولدشتاين وإيوان ستيوارت وجوناثان فيلبس وغيرهما من النجوم ممن خلدهم الفيلم فى ذاكرة الجمهور.