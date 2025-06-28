باريش أردوتش وزوجته ينقلان إلى المستشفى.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية باسم الثنائي التركي الشهير باريش أردوتش وزوجته غوبسي أوزاي، بعد أن تناقلت صفحات معنية بأخبار النجوم خبر نقلهما بشكل مفاجئ إلى المستشفى، ما أثار موجة من القلق بين متابعيهما.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الزوجين تعرضا لنزلة برد شديدة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، إلا أن حالتهما الصحية وُصفت بالمستقرة، ولا تدعو لأي مخاوف.
لكنّ تطورات القصة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ بدأت الشائعات تنتشر، عنوجود خلافات حادة بين الثنائي، بل وذهبت بعض التعليقات أبعد من ذلك بربط اسم النجمة هاندا أرتشيل، شريكة باريش في عدد من أعماله، بما جرى، مما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الأزمة شخصية أم مجرد عارض صحي عابر.
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