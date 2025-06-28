معجبة تبكي متأثرة بسبب وائل كفوري

ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام قليلة من إصدار ألبومه الجديد "بدي غير فيكي العالم"، فاجأ الفنان اللبناني وائل كفوري جمهوره بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، شوق فيه متابعيه للألبوم.



وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من محبّي وائل كفوري وهم يستمعون لأغنيته المنتظرة، وانعكست على وجوههم مشاعر قوية، وصلت إلى حد البكاء لدى إحدى الشابات، التي تأثّرت إلى درجة لم تتمالك دموعها.

والمفاجأة كانت عندما اتصل بها وائل كفوري شخصياً ليتحدث معها في تلك اللحظة اللحظة.

يُذكر أن كفوري كان قد شارك سابقاً فيديو ظهر فيه وهو يدوّن أسماء أغاني ألبومه الجديد، ومنها: "بدي غير فيكي العالم"، "بعتذر منك"، "إنت بعيوني"، "إنت حلوي"، و"لما تلاقي حدا"، في خطوة زادت من حماس جمهوره.