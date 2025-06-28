بعد فوزه بثلاث جوائز عالمية.. لماذا شاركت نيللي كريم في "هابي بيرث داي"؟!

لماذا تحمست نيللي كريم لفيلم "هابي بيرث داي"!

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قصة وأبطال الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 01:22 صباحاً - بعد حصول فيلم "هابي بيرت داي" بطولة النجمةعلى ثلاث جوائز من مهرجان تريبيكا الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي جائزة أفضل فيلم عالمي، وجائزة أفضل سيناريو عالمي، وجائزة أفضل مخرج، كشفت بطلة الفيلم النجمةعن سبب حماسها للمشاركة في الفيلم؛ وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على قناة " on.e " .عبرتعن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فيلم "هابي بيرث داي"؛ مشيرة إلى أن الفكرة لمست قلبها، وأن ارتباطها بالمشروع بدأ من أول سطر في السيناريو، دون الحاجة إلى قراءة تفاصيل أكثر، حيث قالت : "الفكرة نفسها لمست قلبي من أول سطر، مكنتش محتاجة أعرف التفاصيل على قد ما السطر نفسه شدني".وأكملت: "لما اتبعتلي الاسكريبت سألتهم الفيلم عن إيه، فهو السطر ده كان يكفي إني أقولهم يلا هنصور امتى؟ مفكرتش كتير، لأني كنت حابة المشروع كله، ففي أفلام أنت بتدور على الدور؛ لكن دا فيلم تحب المشروع كله".وأضافت نيللي : " وأنا بشتغل هذا الفيلم ومدركة أن الطفلة ضحى هي البطلة، و الفيلم ميزته أن كل شخصية فيه بطل، لو شيلتي شخصية من الأحداث الفيلم هيهتز، وده بيدل على أن الأسكريبت مكتوب بحرفية وعمق في الكتابة".وخلال الحلقة أشادتبالطفلة ضحى إحدى بطلات الفيلم والمخرجة سارة جوهر ودورها في توجيه الطفلة؛ مؤكدة على تواجدها المستمر بروحها وجسدها في كل لحظة مع شخصية "توحة" وهذا ما جعل أداء الطفلة ضحى صادق جدًا.كما أوضحت نيللي أن علاقتها بالمخرج محمد دياب وزوجته المخرجة سارة جوهر، والتي بدأت منذ فيلم "678"، جعلت ثقتها في المشروع أكبر، وجعلتها مستمتعة بمشاركتها في هذا الفيلم قائلة : "سارة مش بس مخرجة، هي كمان صاحبة روح حساسة، وموجودة دايمًا في كواليس كل مشروعات محمد دياب".وأضافت : " كنت دايمًا أقول لها: امتى هتخرجي الفيلم؟ ولما قررت، قلت لها فورًا: أنا معاكي، وكنت بحب أقعد أتابع المشاهد وأشارك بالرأي، ومحمد وسارة كانوا بيتقبلوا ده بروح جميلة لأنهم عارفين نيتي".يذكر أن "هابي بيرث داي" قد حصد ثلاث جوائز بمهرجان تريبيكا السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الدولية، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل مخرجة، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصل على ثلاث جوائز من مهرجان تريبيكا.أطلعوا على موسم سينمائي قوي لـ نيللي كريم: أدوار متعددةالفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر في أولى أعمالهما المشتركة بعد نجاحهما في المسلسل العالمي "MoonKnight"، والفيلم بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، حنان يوسف،، والطفلة خديجة.ويروي الفيلم قصة تجربة إنسانية عاشتها مخرجة العمل في طفولتها وتستعرض براءة الطفولة وسط تعقيدات المجتمع الحديث.وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة "توحة"، وهي خادمة تبلغ من العمر ثماني سنوات، تبذل مجهوداً استثنائياً لضمان نجاح حفل يوم ميلاد "نيللي"، ابنة مخدوميها الأثرياء، ومن خلال هذه القصة الإنسانية، يسلط الفيلم الضوء على الفوارق الطبقية في المجتمع المصري المعاصر، بأسلوب مؤثر وبسيط.

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