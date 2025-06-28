تفاصيل انفصال كاتي بيري عن أورلاندو بلوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 01:22 صباحاً - خلال الساعات الماضية تم الكشف عن انفصال النجمة العالمية كاتي بيري عن خطيبها الفنان أورلاندو بلوم وجاء قرار انفصالهما بشكل نهائي بعد ارتباطهما منذ عام 2016، وفقًا لما كشفت عنه العديد من المصادر لـ"People". مصادر تكشف بأن كاتي بيري وأورلاند بلوم اتفقا على تربية ابنتهما سويًا وكان قد أوضح العديد من المصادر بأن كاتي بيري والتي تبلغ من العمر 40 عامًا وأورلاندو بلوم البالغ من العمر 48 عامًا، واجها تحديات متزايدة في علاقتهما خلال الفترة الأخيرة، والتي تعود إلى انشغالاتهما المهنية المكثفة واختلاف أولوياتهما.

كما أشارت المصادر إلى أن الثُنائي ملتزمان بتربية ابنتهما "دايزي" البالغة من العمر 4 أعوام سويًا مع الحرص على الحفاظ على علاقة ودية من أجل مصلحتها، ومازالا يحترمان بعضهما بعضًا ويقدران الذكريات التي جمعتهما بما في ذلك لحظات رومانسية لا تُنسى مثل خطوبتهما في يوم الحب عام 2019.

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فيما كانت قد كشفت مصادر لـ"People" عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال بعد علاقة استمرت لأكثر من ست سنوات، بأنهما قررا إنهاء علاقتهما بسبب اختلافات لا يمكن التغلب عليها في أسلوب حياتهما وأولوياتهما، مما جعل استمرار العلاقة أمرًا مستحيلًا، حيث أن كاتي بيري واجهت تحديات كبيرة ناتجة عن جداول أعمالهما المزدحمة، حيث أنها حينما كانت منشغلة بجولاتها الموسيقية وإطلاق ألبومات جديدة، كان أورلاندو منهمكًا في مشاريع التمثيل والتزاماته الخيرية، مما أدى إلى تباعد تدريجي بينهما.



كما أشارت المصادر إلى أن الثنائي، رغم حبهما المتبادل شعرا أن العلاقة لم تعد تلبي تطلعاتهما المستقبلية. قصة حب استمرت لـ 6 سنوات جمعت كيتي بيري وأورلاند بلوم يُذكر أن كيتي بيري تعرفت على أورلاندو بلوم في يناير 2016 خلال حفلة "Golden Globes"، ومن حينها بدأت شرارة الحب تشتعل بينهما، وارتبطا بعدها مباشرة، وفي مارس 2017، أعلنا انفصالهما بشكل ودي للمرة الأولى إلا أنهما ظلا على تواصل، وظهرا سويًا في مناسبات عدة، ثم أعلنا عودتهما في 2018، وبدأت العلاقة تاخد شكل أكثر جدية.

وقد تمت خطبتهما في يوم الحب الموافق 14 فبراير 2019، وانجبا ابنتهما "دايزي" في أغسطس 2020.

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