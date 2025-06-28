شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا ديفا: أنا من فريق مينا مسعود بـ "في عز الضهر" وكنت بغني قبل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة اللبنانية ساندرا ديفا عن كواليس مشاركتها في فيلم "في عز الضهر" الذي يعرض حاليًا في السينمات المختلفة وتفاصيل الشخصية التي تجسدها.

وقالت ساندرا ديفا لـ ”الخليج 365” إنها تقوم بدور "ناتالي" تمتلك بار ومن فريق حمزة الكاشف (مينا مسعود) خلال الأحداث، لافتة إلى أنها شخصية محبة للمال أكثر وستقوم بعمل شئ يغير مجرى الأحداث.

كما أشارت أن العمل كان ملئ بالتحديات والصعوبات نتيجة توقفهم لأكثر من مرة وطول فترة التحضيرات، إذ وصلت فترة التحضيرات والتصوير حوالي 5 سنوات، مضيفة: "يارب يلاقي النجاح اللي بيستاهله".

وعن كواليس دخولها المجال الفني وعملها بأكثر وجه ما بين الغناء والتمثيل والإذاعة: قالت: "كنت بغني واتجهت للتمثيل وبعدين قدمت برنامج كنت حابة افرج للناس الجانب النفسي من الفنانين وكان له فكرة والضيوف كنا بتختارهم بطريقة معينة".

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري عالمي من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب: الخلاص والهوية.

فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد على رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوى ومحمود حجازى وأحمد عزيز ومحمد عز وهو من إنتاج الإخوة المتحدين وتأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

يعرض في السينمات خلال الوقت الحالي بجانب في عز الضهر، 3 أفلام مختلفة، وهي فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، وفيلم "ريستات" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وإخراج سارة وفيق، وفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس.