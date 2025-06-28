رامي جمال يشعل حماس متابعيه لألبومه المنتظر "محسبتهاش"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي جمال متابعيه مقطع فيديو، وذلك عبر حسابه الخاص، اشعل من خلاله حماسهم لألبوم الجديد الذي يحمل إسم "محسبتهاش"، وعلّق على منشوره بالقول: "⁨⁨محسبتهاش 1. 7.2025".

و تفاعل الجمهور مع رامي من خلال التعليقات الإيجابية معبرين عن حماسهم لهذا الألبوم.

وكان حرص رامي جمال على مؤازرة صديقه الفنان تامر حسني، بعد الإعلان عن خضوع ابنه آدم لعمليتين جراحيتين خطيرتين، إثر انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية. ونشر رامي جمال صورة تجمعه بـ تامر حسني وابنه، وعلّق قائلاً: "مليون سلامة بأمر الله ولطفه وحفظه للغالي ابن الغالي، دعواتكم".



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