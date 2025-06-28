شكرا لقرائتكم خبر عن "شربنا" و"أغلى الناس".. أعمال جديدة تجمع صلاح مندي وحلمي عبد الباقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر صلاح مندي عن تعاونه مع الفنان حلمي عبد الباقي في أغنيتين جديدتين لا تزالان قيد التحضير، ومن المقرر طرحهما قريبًا.

الأغنية الأولى تحمل عنوان "شربنا"، من ألحان هاني فاروق وتوزيع بيشوي سمير، بينما تحمل الأغنية الثانية اسم "أغلى الناس"، من ألحان محمد سعد وتوزيع أشرف البرنس.

وأكد مندي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه سعيد للغاية بهذا التعاون، مشيرًا إلى أن حلمي عبد الباقي يتميز بصوت قوي ومختلف، وأن الأغنيتين تحملان أفكارًا ورسائل جديدة عن المعتاد في أعماله السابقة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحهما.

وطرح مؤخرًا حلمى عبد الباقى أغنيته الجديدة "كفاية جراح" من كلمات زياد حسن وألحان محمد الفخرانى وتوزيع رامى المصرى.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا قلبي يا دنيا فاض بيه إنتى بتعملي فيه كده ليه، بتجرحى من غير أسباب، رخيلي ياعمر حبالك سيب ولا مليش في الدنيا نصيب، يعني أنا مش معمولى حساب، الله يخليكي كفاية جراح ولا أنا مش مكتوبلي أرتاح".