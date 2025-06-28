شكرا لقرائتكم خبر عن هايدي عبد الخالق: اعتمدت في تجسيد زينات صدقي على مخزون ذاكرتي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة هايدى عبد الخالق خلال ندوة تكريم فريق عمل مسرحية الأرتيست بتليفزيون الخليج 365 عن كيفية تجسيدها لشخصية زينات صدقي في المسرحية حيث قالت: الكثير من الفنانين لا يفكرون في التكنيك الذي سيعمل به على الدور، لأن التفكير الكثير يصل بالممثل إلى طريقة آلية.

وتابعت هايدي: الطريقة التي عملنا عليها في الجلسات الأولى هي من اعتمدناها واستقرينا على شكل الشخصية، من الممكن أن يكون إحساسي بالشخصية تطور مع مرور ليالي العرض ولكن أعتمدت في الإحساس على المخزون الذي في ذاكرتي.

وعن أصعب مشاهد العرض كشفت الدكتورة هايدي عبد الخالق قائلة: من أصعب المشاهد في المسرحية الذي بالرغم من أن حواره قليل ولكن به كم من الحزن كبير جدًا، هو مشهد زينات صدقي مع أخوها، لأن المشهد به استرجاع لكل حياتها ولكل الأوجاع التي مرت بها، وبه كمية كبيرة من التداخلات في المشاعر.

عرض الأرتيست بطولة كل من هايدى عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور ديكور فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ومن إخراج محمد زكي.

‎وكان حقق العرض خلال المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ17 عددًا كبيرًا من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.