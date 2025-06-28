شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست ناصر عبد الحميد: أغنية اسم المسلسل تعبر عن العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناريست ناصر عبد الحميد عن مسلسل فات الميعاد، خلال لقائه في تليفزيون الخليج 365: الأغنية التي تحمل اسم المسلسل تعبر ليس فقط عن العلاقة الرئيسية بين بسمة ومسعد، لكنها تمثل أيضًا جوهر كل العلاقات في العمل،

وأوضح أن الزمن والتوقيت هما عنصران أساسيان، حيث إن قيمة الأفعال تتغير بين لحظة وأخرى، سواء بالإيجاب أو السلب، وكشف ناصر أن المسلسل كان يحمل في البداية اسم “طلاق مصلحة”، لكن مع تطور الأحداث والدراما أصبح اسم "فات الميعاد" أكثر تعبيرًا عن مضمونه، خاصة مع أغنية أم كلثوم التي أضافت بُعدًا شعوريًا قويًا للمسلسل.

وأشار أيضًا إلى أن السيدات المسيطرات ظهرن بشكل بارز في المسلسل، مثل شخصية عبلة التي تمثل الأم القوية التي تقود عائلتها بالتفاهم والإقناع. وأكد أن هذا النموذج يعكس دور المرأة التي تركز على مصلحة أبنائها والعائلة، سواء بالحب أو الحزم، وهو نمط شائع في مجتمعاتنا.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.