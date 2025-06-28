شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الخشت زوجة محمد فراج فى مسلسل ورد وشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة مريم الخشت في بطولة مسلسل "فى رواية أحدهم – ورد وشيكولاتة" بطولة زينة ومحمد فراج والذى انطلق تصويره يوم الثلاثاء الماضى للعرض على منصة yango play خلال الربع الأخير من العام الجارى، حيث تجسد مريم خلال أحداث العمل شخصية زوجة محمد فراج.

مسلسل "فى رواية أحدهم - ورد وشيكولاتة" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأى العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك فى بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

يذكر أن مريم الخشت تواجدت فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول هو الشرنقة والذى شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد داود، سارة أبى كنعان، صبرى فواز، صدقىلا صخر، على الطيب، محمد عبده، عماد صقوت، مجدى السباعى، محمد السعدنى، باسل الزارو، فاطمة ناصر، رامى الطمبارى وعدد من ضيوف الشرف والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبد التواب.

ثانى المسلسلات التى شاركت فيها مريم الخشت "كامل العدد ++" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، انجي المقدم، مريم الخشت، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.