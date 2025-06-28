شكرا لقرائتكم خبر عن صيف 2025.. نجوم الغناء يعودون بألبومات قوية ومفاجآت فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد صيف 2025 عودة قوية لعدد من نجوم الغناء في مصر، من خلال ألبومات جديدة تعيد الألق إلى الساحة الموسيقية، وتقدم تنوعًا فنيًا يرضي مختلف الأذواق.

البداية جاءت مع الكينج محمد منير، الذي طرح مؤخرًا أغنية «ملامحنا»، كأول إصدار من ألبومه الجديد. الأغنية من كلمات هالة الزيات، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر أمير محروس. وتحمل الأغنية طابعًا إنسانيًا وتأمليًا، ومن كلماتها:"كل أما نصور ملامحنا... مش دايمًا بنكون هو إحنا... أوقات بنبان نشبه روحنا، وأوقات نتغير".

بعد منير، أطلق الفنان حميد الشاعري أغنيته الجديدة «ده بجد»، وهي أولى أغاني ألبومه القادم، الأغنية حققت انتشارًا واسعًا وتصدرت قائمة التريند على يوتيوب مصر خلال 48 ساعة فقط من طرحها، كتب كلماتها الشاعر السيد علي، ولحنها أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى حميد بنفسه الإشراف الفني إلى جانب الميكس والماستر، ليحافظ على هويته الموسيقية المعروفة.

من جانبه، بدأ النجم الشعبي حكيم تحضيراته لألبومه الغنائي المقبل، حيث يستمع حاليًا لعدد من الأغنيات الجديدة. ويعد الألبوم بتنوع موسيقي يجمع بين الإيقاعات السريعة والأغاني ذات الطابع الدرامي، ليقدم تجربة فنية ترضي جمهورًا عريضًا.

أما النجم عمرو دياب، فقد أعلن عن اقتراب طرح ألبومه المنتظر «ابتدينا»، من خلال نشره البرومو التشويقي الأول للألبوم على حساباته الرسمية، والذي تضمن صورة دعائية ومقطعًا قصيرًا من إحدى أغنيات الألبوم. وسرعان ما تصدّر البرومو محركات البحث على منصة "إكس" في مصر، وسط تفاعل كبير من جمهوره.