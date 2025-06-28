وفاة الإعلامية كوثر بودراجة عن عمرٍ يناهز 37 عاماً بعد معاناة مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 11:50 صباحاً - رحلت عن عالمنا الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة عن عمرٍ يناهز 37 عاماً، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان خلال السنوات الأخيرة.

رحيل صادم لكوثر بودراجة

سيطرت حالة من الحزن على أصدقائها والمقربين منها في الوسط الإعلامي والفني، وحرص العديد منهم على نعيها من خلال رسائل مؤثرة تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان لافتاً للانتباه تأثر الفنان نعمان بلعياشي برحيلها، وأعلن لجمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام تأجيل أحدث أغانيه، وكتب تعليق قال فيه: "السلام عليكم أصدقائي تم تأجيل تاريخ طرح أغنية ”الجيلالي Jillali ” لسبب وفاة الصديقة كوثر بودراجة إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارحمها و اغفر لها".

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من هي كوثر بودراجة؟

بدأتمسيرتها الإعلامية في سنٍ مبكرة، وعُرفت بتقديم عدد من البرامج الفنية والثقافية على قنوات مغربية، حيث تميزت بأسلوبها الهادئ المميز.

كانت إنطلاقة الراحلة من خلال برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي، ثم لمعت في قناة نسمة من خلال عدة برامج مثل "ناس نسمة" و "ممنوع على الرجال"، قبل أن تلتحق بقناة ميدي 1 تي في، حيث قدمت برنامج "جاري يا جاري"، بالإضافة إلى مشاركتها في برنامج مذيع العرب الذي بثّ على قناتي أبو ظبي والحياة المصرية.

ولم تقتصر مسيرتها على الإعلام فقط، بل خاضت تجربة التمثيل، وشاركت في أعمال درامية مثل الماضي لا يموت، سولو دموعي، أحلام بنات، وسلمات أبو البنات، كما شاركت في فيلم الخيال المغربي Atoman 2025.

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