كاظم الساهر يرد على ضجة النيولوك الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 11:50 صباحاً - تحدث الفنان كاظم الساهر عن الجدل المُثار حول النيولوك الجديد الذي ظهر به مؤخراً، وكشف خلال مقطع مصور عن سر تغير ملامحه، وأكد أنه لم يُجرِ أي تعديلات أو تغيرات في شكله، لكنه قام بتغيير شكل ستايل الشعر ليصففه إلى الجانب بدلاً من الأمام.

تعاونه مع مواهب شابة

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كاظم الساهر في مهرجان موازين

أكد كاظم الساهر على ترحيبه بالمواهب الشابة، واستعداده للتعاون معهم في أعماله الغنائية القادمة، مشيراً إلى أنه يبحث عن شعراء جدد لتقديم أغاني ذات طابع مختلف، وفيما يتعلق بتقديم الدويتو أكد أن أول ما يبحث عنه في أعماله هو التعاون مع مواهب شابة.

تألق المطرب العراقي كاظم الساهر خلال فعاليات مهرجان موازين في دورته الـ 20 المقامة حالياً في العاصمة المغربية الرباط، بحفلٍ أسطوري شهد حضور جماهيري كبير.

قدم كاظم الساهر على مدار ساعتين تقريباً مجموعة من أغانيه المميزة لعل أبرزها "علمني حبك"، "لا تتنهد"، "زيديني عشقًا"، وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها وتعلق بها الجمهور، بجانب ذلك حمل كاظم العلم المغربي وقميص المنتخب الوطنى المغربي، حيث من المعروف أن المغرب سينظم كأس أمم إفريقيا في نهاية عام 2025، بالإضافة إلى مشاركته في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

الدورة الـ 20 من مهرجان موازين

يُشار إلى أنه انطلقت الدورة الـ 20 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، يوم 19 يونيو ومن المقرر أن تستمر الفاعليات الفنية حتى يوم 28 من الشهر نفسه في مدينة الرباط بالمغرب، وسط مشاركة واسعة لنجوم الغناء من الوطن العربي. وقد أحيت حفل الافتتاح يوم الخميس الماضي الفنانة كارمن سليمان في حفل مميز شهد العديد من اللقطات كان أبرزها ظهورها بالقفطان المغربي.

أما حفل الختام المُقرر له اليوم السبت 28 يونيو، فسيكون مميزًا بمُشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث ستحيي حفلاً على منصة النهضة، تحت قيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يرتبط بشيرين بعلاقة موسيقية ممتدة، جمعت بينهما في العديد من الأعمال الناجحة على مدار السنوات، ويُعد هذا الظهور محطة مهمة في مشوار عودة شيرين الفني، خاصة بعد سلسلة من التأجيلات والغيابات التي أثارت تساؤلات جمهورها.

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