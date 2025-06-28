- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - بعد صراع مع مرض السرطان، توفيت الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة عن عمر ناهز الـ37 عامًا.
كوثر بودراجة هي إعلامية وممثلة مغربية، وُلدت في مدينة الدار البيضاء عام 1983. بدأت مسيرتها في مجال الإعلام والتقديم التلفزيوني، ثم انتقلت لاحقًا إلى عالم التمثيل، حيث حققت شهرة واسعة في المغرب والعالم العربي.
بدأت كوثر بودراجة كمقدمة برامج في قنوات مغربية وعربية، واشتهرت بأسلوبها الحيوي وحضورها القوي. قدمت برامج فنية وثقافية على قنوات مثل Medi 1 TV وMBC، حيث كانت إحدى الوجوه البارزة في برنامج "ستوديو 2M" في بداياتها.
دخلت عالم التمثيل في السنوات الأخيرة وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية. من أبرز مشاركاتها فيلم "الزين اللي فيك".
كانت هذه تفاصيل خبر خبر محزن .. رحيل ممثلة وإعلامية شهيرة عن عمر 37 عاماً فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.