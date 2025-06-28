ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة بيسان إسماعيل عن مغادرة عاملتها المنزل، قائلة: "دعمتها بحسابها ولما وصلت ٥٠ ألف طلعت من البيت صارت مودل وتصور نفس طريقة تصويري يعني الحمدلله على كل حال احبها واعزها بس كذا الحياة".
على صعيد آخر كانت قد انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار حول انفصال بيسان إسماعيل عن خطيبها نجم مواقع التواصل الاجتماعي محمود ماهر، وذلك من دون تأكيد من أي من الطرفين.
والحقيقة أن هذه الأخبار المتداولة لا أساس لها أبدا من الصحة، والدليل على ذلك أن بيسان نشرت لاحقًا مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد للخروج، ولا تزال ترتدي خاتم الخطوبة في يدها.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسان إسماعيل: "عاملتي غادرت المنزل وهكذا أصبحت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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