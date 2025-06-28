هدى المفتي ترد على شائعات ارتباطها بـ أحمد مالك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 02:57 مساءً - تصدرت الفنانة هدى المفتي ترند مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تداول أنباء تفيد ارتباطها بالفنان أحمد مالك بعد علاقة حب نشأت بينهما خلال تصوير مسلسل "مطعم الحبايب" الذي تم عرضه في نهاية عام 2024.

أول رد من هدى المفتي على أنباء ارتباطها

@hudaelmuftii في حب سوزي تاني@سوزي"إلاردنـيـه #الشعب_الصيني_ماله_حلالصوت الأصلي - 6o606

في أول رد على هذه الشائعات، نشرتمقطع مصور عبر تطبيق تيك توك، واستخدمت مقطع فيديو وهي تقلد إحدى التريندات الشهيرة للبلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، والذي انتشر من لقائها في بودكاست عندما سألها عبد العاطي: "هل أنتي في علاقة عاطفية؟"، لترد سوزي بطريقة عفوية قائلة: "يعني إيه عاطفية؟ حب وكده؟ لا آه لا آه"، وتفاعل الجمهور مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم بتلقائيةوردها العفوي على هذه الأنباء.

يُذكر أن الفنانة مي كساب أثارت حالة من الجدل الواسع، بعدما نشرت تهنئة تعلن فيها ارتباط الفنان أحمد مالك بالفنانة هدى المفتي، لكنها تراجعت عن هذا الأمر وقامت بحذف الاستوري، وأوضحت أنها تسرعت في إعلان خبر لم يعلنه المعنيون به.

80 باكو آخر أعمالها

شاركتخلال الموسم الدرامي الماضي من خلال مسلسل "80 باكو"، ودارت أحداثه في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي يعملن فيه. وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان، وذلك من خلال مصففة الشعر الموهوبة بوسي () التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها، وتقرر صاحبة الكوافير (إنتصار) ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، تزور العميلات في منازلهن؛ حيث تنفتح على عالم آخر يغيّر نظرتها للعالم ولنفسها وأحلامها.

مسلسل "80 باكو" من بطولة: هدى المفتي، إنتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، إلهام صفي الدين، محمد عبده، محمود يسري، إنعام سالوسة، ياسمين الهواري. وضيوف الشرف: وفاء عامر، ألفت إمام، أحمد سعد ميشو، عفاف رشاد، مريم الجندي، زينة منصور، ماجدة منير، زينب وهبي. وتأليف غادة عبدالعال. وإخراج كوثر يونس. وإنتاج عبدالله أبوالفتوح.

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