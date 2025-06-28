ميريام فارس تكشف سبب إغلاق خاصية التعليقات على حساباتها الرسمية بالسوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 02:57 مساءً - أثارت الفنانة ميريام فارس حالة من الجدل خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بعدما اتخذت قرار إغلاق خاصية التعليقات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها.

سبب إغلاق خاصية التعليقات

كشفتعن سبب هذا القرار المفاجىء، وأكدت أن السبب يرجع للهجوم الكبير الذي تعرضت له بعد عرض أغنيتها "توكا تاكا"، وكتابة تعليقات سلبية كثيرة على حساباتها، ووصفت تصرفها باختصار قائلة: "الموضوع يطول شرحه، بس باختصار أنا حبيت أبعد عن هذه اللعبة كلها، ودائرة التعليقات".

وأكدت ميريام على سعادتها بلقاء الجمهور المغربي في الدورة الـ 20 من مهرجان موازين المقامة حالياً، وأكدت أن الجمهور المغربي مليء بالطاقة ومحب للفن، وعنده لهفة للقائها، وقالت أنها في كل مرة تأتي لموازين تشعر بالحماس والسعادة وتعود وهي مليئة بالطاقة والسعادة.

أحلام ميريام فارس

أحلام وطموحات ميريام فارس منذ دخولها عالم الفن لا تنتهي، وكان أكبر هدف لها هي أن تجمع الحضارات والفنون الشرقية وتقديمها في إطار جديد ومختلف وكانت تسعى أن تصل هذه الأعمال لأكبر عدد من سكان الكرة الأرضية، ورأت أن الهدف الأكبر الذي تحقق عندما اختارتها fifa لتمثيل الوطن العربي في حدث عالمي مهم، وقالت أنها بعد هذه التجربة فكرت مع حالها وقررت أن تستمتع بالفن لأنه أصبح لها مكانتها وأصبحت لا تسعى لإثبات وجودها مثل بدايتها الفنية.

العائلة هي الحلم الأكبر الذي يهم ميريام، وأكدت على سعادتها بعدما أسست أسرتها الصغيرة، وفيما يخص إنجاب طفل ثالث وتكون بنتاً، قالت أنها لا تمانع في هذا الأمر نهائياً لكنها تحب أن تهتم بكافة تفاصيل أطفالها، وأشارت إلى أن رعاية 3 أطفال في ظل تطورات الحياة وتطلعاها سيكون أمر صعب للغاية.

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