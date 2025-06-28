ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر يجمعها بابنتها، ظهرت فيه وهما تتبادلان لحظات من الحنان والدفء الأسري.

وأرفقت نادين الفيديو بتعليق عاطفي كتبت فيه:"أغمضي عينيكِ فقط، يا طفلتي الحبيبة، وادفني نفسكِ بين ذراعيّ، لأني سأكون دائماً سندك وحمايتك."

وقد لقي الفيديو تفاعلاً واسعاً من جمهور نادين، الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمعها بأولادها، مشيدين بعفويتها وصدق مشاعرها.

متابعو نجيم إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"الله يحمي هالروح الحنونة والبنت اللي خلقت من انسانة حقيقية بكل شي"،"قمر متل مامتها الله يحماها الك"، وغيرها.

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم في لحظة مؤثرة برفقة ابنتها .. وهذه رسالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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