الديوان الملكي يهنئ الأمير حسين بعيد ميلاده الحادي والثلاثين

ميرنا وليد - بيروت - تقدّم الديوان الملكي الهاشمي بأصدق آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الحادي والثلاثين.

وأعرب الديوان في بيان صادر عنه عن تمنياته لسمو ولي العهد بدوام الصحة والتوفيق في خدمة الأردن العزيز، ومواصلة مسيرة الولاء والانتماء خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله.

ويصادف عيد ميلاد سمو ولي العهد يوم 28 يونيو/ حزيران من كل عام، حيث يواصل سموه دوره الريادي في دعم الشباب وتمكينهم، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

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