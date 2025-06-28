مايكل باي يعود في فيلم جديد من سلسلة Transformers

ميرنا وليد - بيروت - يعود المخرج العالمي مايكل باي رسميًا بفيلم جديد من سلسلة Transformers الشهيرة.

و ستكون هذه أول تجربة لـ مايكل باي في إخراج فيلم Transformers منذ صدور فيلم "The Last Knight" عام 2017.

يُقال إن باي هو من طرح الفكرة بنفسه، بعد أن حققت أفلام فرعية مثل "Bumblebee" و"Rise of the Beasts" إيرادات أقل.

حققت سلسلة أفلام Transformers الأصلية ما يقارب أربعة مليارات دولار عالميًا، مما جعلها من أنجح الأفلام القائمة على ألعاب الأطفال في تاريخ السينما، و يأمل الاستوديو الآن أن تُعيد عودته الزخم وتجذب الجمهور من جديد.

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