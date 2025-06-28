شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تطرح أحدث أغانيها "كف ورا كف" بتوقيع خالد سلطان ونوار البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة هدى عنتر أحدث أغانيها التى تحمل عنوان "كف ورا كف"، وهي من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقي نوار البحيري، وفي خطوة فنية جديدة تستكمل بها هدى مسيرتها الغنائية بأسلوب مختلف ومميز، وكانت آخر أعمال هدى أغنية "مستفزة" كلمات حسام موكا وإبراهيم الشناوي وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس وإدارة الإنتاج محمد الشناوي ومسجل صوت أحمد جودة.



هدى

وكانت قد حلت المطربة هدى عنتر، ضيفة على برنامج "يا عين يا ليل" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الصحفى عادل عبد الله، وقالت هدى خلال اللقاء انها ليست ضد الارتباط وإنما تبحث عن إنسان طيب ابن حلال يحبها لشخصها وإذا تواجد هذا الشخص بالتأكيد همسك فيه بايدى وأسنانى وقالت أيضا في اللقاء إن نقطة ضعفها في الحياة هي ابنتها جميلة وعائلتها،

وقالت هدى خلال اللقاء إن نقطة ضعفها في الحياة هي ابنتها جميلة وعائلتها، لافتًا إلى أن أزمة الكورونا أظهرت معادن الناس الطيبة التي كانت دائمًا سند لها وهم عائلتها وأكدت هدى أنها مستورة وأنها في أى أزمة تجد عائلتها في ظهرها نافية ما نشر مؤخرًا أنها أفلست ولا تجد ما تستطيع به الصرف على دروس ابنتها.