شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يدعم الأوبرا بموسمها الفني.. 771 عرضًا فنيًا وأكثر من 800 ألف مشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور علاء عبد السلام، واصلت دار الأوبرا المصرية موسمها الفني 2024-2025 بنجاح لافت، حيث قدمت 771 عرضًا فنيًا وثقافيًا جذبت أكثر من 800 ألف مشاهد عبر مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

عروض متنوعة وفرق عالمية

تنوعت العروض بين الأوبرا الكلاسيكية مثل "إكسير الحب" و"كارمن"، وعروض باليه ضخمة مثل "ألف ليلة وليلة" و"كسارة البندق"، بالإضافة إلى عروض الرقص المسرحي الحديث مثل "أحمس" و"فريدا". كما استضافت الأوبرا فرقًا عالمية من كوريا، كولومبيا، الصين، روسيا، اليابان، تركيا، وإيطاليا، مما أثرى الحركة الثقافية ورسّخ التبادل الفني الدولي.

إحياء التراث والفنون العربية

أحيت فرق الموسيقى العربية 84 حفلًا لتكريم عمالقة الفن مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، كما نظمت الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، المهداة للموسيقار سيد درويش، بمشاركة 115 فنانًا من 20 دولة.

فعاليات ثقافية واجتماعية

شمل الموسم 70 فعالية فكرية وأدبية، و41 معرضًا تشكيليًا، و42 فعالية رمضانية، بالإضافة إلى احتفالات بيوم اليتيم ويوم الثقافة. كما أُضيء مسرح فيلهارموني دي باريس بحفل ناجح لأم كلثوم في ذكرى رحيلها الخمسين.

إنجازات الموسم البارزة

أوركسترا القاهرة السيمفوني قدمت 31 حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.فرقة باليه أوبرا القاهرة قدّمت 5 عروض كبرى، بينها إحياء لذكرى الدكتور عبد المنعم كامل ،مهرجان القلعة الدولي شهد 30 حفلًا موسيقيًا عالميًا. ،مشروع "100 سنة غنا" واصل توثيق تاريخ الغناء العربي مع الفنان علي الحجار.

تكريم الرموز الفنية

انضم تمثال المطربة أسمهان إلى شقيقها فريد الأطرش في ساحة الأوبرا بعد ترميمه، في إطار جهود الوزارة لتخليد ذكرى الرموز الثقافية.بهذه الإنجازات، تؤكد دار الأوبرا المصرية مكانتها كمنارة للفنون والثقافة، وتعزز دورها في نشر الفنون الجادة وتعزيز الهوية الوطنية.