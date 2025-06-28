شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الإعلامية كوثر بودراجة بعد وفاتها عقب صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت المذيعة المغربية كوثر بودراجة عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وذلك بعدما اشتهرت بكونها واحدة من الوجوه الإعلامية المميزة في المغرب، والعالم العربي.

مشوار كوثر بودراجة بدأ من خلال تقديمها لعدة برامج ناجحة، من أبرزها "جاري يا جاري" على قناة «ميدي 1 تي في»، و«ناس نسمة» و«ممنوع على الرجال» على قناة نسمة التونسية.

أيضًا شاركت كوثر بودراجة في برنامج "مذيع العرب" الذي عرض على قناتي أبوظبي والحياة قبل سنوات.

أيضاً شاركت بجانب تقديم البرامج فى التمثيل والغناء وعروض الأزياء، ومن أبرز أعمالها الفنية، مسلسل «الماضي لا يموت»، و«سول دموعي»، وفيلم «أتومان».

وعانت الإعلامية والممثلة المغربية كوثر بودراجة من مرض السرطان لترحل عن عمر ناهز الـ37 عامًا.