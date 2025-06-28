شكرا لقرائتكم خبر عن إينيس دي رامون تظهر أنها "تسيطر" على علاقتها مع براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

بدات الصحافة فى التركيز بشكل أكبر مع النجم العالمى براد بيت هذه الفترة خصوصا وسط طرح فيلمه الجديدة وظهورة الملفت بجانب حبيبته حيث اشار تقرير جديد ان صديقة براد بيت، إينيس دي رامون"، كانت راغبة في إظهار أنها مسؤولة عن علاقتهما" عندما حضرت العرض الأول لفيلم F1: The Movie في لندن إلى جانب حبيبها.



اينيس دي رامون

وبدا براد بيت وإينيس معجبين ببعضهما البعض، حتى أن النجم البالغ من العمر 61 عامًا قام بإصلاح وشاحه بلطف، وبدا براد أنيقًا ببدلة خضراء ،أما إينيس، فقد تألقت بفستان بلون الشمبانيا مكشوف الرقبة، أبرز قوامها النحيف.

وأشارت خبيرة لغة الجسد جودي جيمس إلى مدى ثقة إينيس بنفسها ومدى ثقتها بنفسها، وقالت جودي: "تبدو وضعيات إينيس هنا واثقة من نفسها ومستقلة، بينما يميل براد بجذعه نحوها، تقوس إينيس ظهرها وتبتسم بابتسامة ساحرة للكاميرات".

وأوضحت: "لا يوجد ما يشير إلى أنها ترى نفسها كـ "ضيف إضافي" أو أنها تعاني من أي مشاعر مرتبطة بمتلازمة المحتال بسبب ارتباطها برجل سبق أن ارتبط بممثلات مثل أنجلينا وجنيفر وجوينيث".

وأضافت "إذا كان هناك أي شخص يظهر علامات الجهد أو بذل الجهد هنا فهو براد ويبدو أن إينيس حريصة على تسجيل فكرة أنها مسؤولة عن هذه العلاقة.. في إحدى الصور، شوهدت وهي تمشي أمام براد وتلقي عليه نظرة عندما لمس معصمها ليمسكها من الخلف"