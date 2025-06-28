شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي وتامر حسني والعوضي ينعون ضحايا الحادث الإقليمي: خبر مفجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على نعي فتيات حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، بعد رحيلهم الصادم أمس، نتيجة حادث تصادم أثناء ذهابهم إلى مكان عملهم، وتقديم خالص العزاء إلى أهالي الضحايا.

وكتب النجم أحمد حلمي عبر حسابه على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. خالص عزائي لكل أسر وأهالي ضحايا الطريق الإقليمي ربنا يصبركم ويقويكم.. ربنا يرحمهم.. خبر صادم ومؤسف وموجع جدًا".

ونشر الفنان تامر حسني عبر خاصية "الاستوري"، عبر حسابه على "إنستجرام"، خبر الحادث، معلقًا عليه: "شهداء لقمة العيش.. 19 بنت راجعين من شغلهم اللي يوميته 130 جنيهًا، عشان يساعدوا أهاليهم ويقفوا على رجليهم ويبدأوا حياتهم، مع كل الحزن والألم يارب صبر أهاليهم، أسألكم الدعاء لهم بالرحمة والفاتحة".

ونعاهم الفنان أحمد العوضي عبر حسابه على "فيسبوك"، حينما كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله مع كل الحزن والألم يا رب صبر أهاليهم 18 عروسة للجنة إن شاء الله".

كما كتب الفنان صبري فواز عبر "فيس بوك": "حادثة الـ 18 صبية اللي ماتوا وهم راجعين من شغلهم دي، توجع القلب، شوية انضباط في المرور يا ناس، شوية رقابة على أي مكان عمل، إما يوفر للعمال وسيلة مواصلات آمنة، أو يتلغي ترخيصة".

أما الفنان حمزة العيلي كتب عبر حسابه على "فيس بوك": الـ 19 بنت رحمة الله عليهم وربنا يصبر والديهم ويعينهم، خلاص يا حبيبتي ماتوا وارتاحوا.. الحي بقى يتحاسب عشان سخفت وبوخت قوي قوي كفاية إهمال وقرف، لله الأمر وله الدوام".

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس "م.ع" 47 سنة سائق التريلا المتهم فى حادث الطريق الدائرى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة فى اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ.

وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثث الضحايا الـ20 بعدما طبلت تسلمت تقرير مفتش الصحة حول حالة كل ضحية، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، واستمعت لأقوال عدد منهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتضررة جراء الحادث، وعرضها على مهندس فني لفحصها.



أحمد حلمي