شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري تعلن انفصالها عن زوجها بعد 7 سنوات: ربنا يوفقنا وانفصلنا بكل هدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة عبير صبرى عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام، عن انفصالها عن زوجها بعد زواج دام 7 سنوات، وكتبت معلقة: أعلن خبر انفصالى عن زوجى بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائمًا مصدر قوة لى.

يشار إلى أن آخر أعمال عبير صبرى مسلسل الحلانجى مع النجم محمد رجب، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من دانا الحلبى، عمرو رجب، محمد لطفى، أيتن عامر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج معتز حسام.