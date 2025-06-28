خبر إرتباط أحمد مكي بإبنة أحمد سلامة يضج.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - خلال الفترة الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بوجود علاقة عاطفية بين الفنان المصري أحمد مكي وابنة الممثل المصري أحمد سلامة، "موني"، شقيقة الممثلة سارة سلامة، مع التوقعات بقرب زواجهما.



ورغم تزايد هذه الأنباء بشكل واسع، إلا أن مكي لم يصرح سواء بالنفي أو التأكيد، مما ساهم في زيادة التكهنات حول الموضوع.

من جهته، قام أحمد سلامة بالرد على هذه الشائعات، حيث صرح في مقابلة صحفية بأنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتداولها كان نتيجة لمشاركات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.