درة التونسية برد قوي على إنتقادات ظهورها بالحجاب مع الماكياج

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة التونسية درة على إنتقادات ظهورها بالحجاب مع الماكياج، ترويجاً لدورها في فيلم "الست لما"، المقرر عرضه قريباً.

وقالت درة: "الجمهور حب شكل الحجاب اللي بقدمه في الأعمال الفنية، وأنا بقدم الاستايل اللي لايق على الشخصية عامة، ولما بقدم شخصية محجبة خصوصًا مؤخرًا بيلفت نظري البنات اللي عندهم ذوق، وبساطة، وستايل جميل في الحجاب مع المحافظة على الاحتشام فبعمل ده. عمومًا اللي ذوقه حلو هيكون ذوقه حلو في كل حاجة، ومش معنى إن البنت تكون محجبة إنها تكون مش حلوة، أو مش شيك حتى بكل بساطة".

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