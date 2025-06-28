قبل انطلاقها.. اعتذارات بين أبطال مسرحية الملك لير لـ يحيى الفخراني

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 10:22 مساءً - يستعد الفنان يحيى الفخراني، لافتتاح مسرحية "الملك لير"، على خشبة المسرح القومي بالقاهرة، اعتباراً من يوم 3 يوليو المُقبل، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات والبروفات، تجاوزت الـ9 أشهر، إذ إنها تأجلت أكثر من مرة على مدار الفترة الماضية، فيما يعقد مؤتمراً صحفياً غداً الأحد 29 يونيو داخل المسرح، بحضور أبطال وصُنّاع تلك التجربة المسرحية المرتقبة، للكشف عن تفاصيل المشروع كافة.

اعتذار سهر الصايغ وعابد عناني

وشهدت مسرحية يحيى الفخراني الجديدة "الملك لير"، اعتذار عدد من النجوم، بعدما تعاقدوا على المشاركة ضمن فريق الممثلين منذ شهر أكتوبر الماضي، لعل أبرزهم سهر الصايغ وعابد عناني، وقد يبدو أنّ اعتذارهما المفاجئ يأتي لانشغالهما بأعمالٍ فنية أخرى، لا سيما وأنّ تلك المسرحية كان مُقرراً افتتاحها في نهاية ديسمبر الماضي، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.



القائمة الكاملة لأبطال مسرحية "الملك لير"

وتضم القائمة الجديدة لأبطال مسرحية "الملك لير" بجانب الفنان يحيى الفخراني، كلاً من: طارق الدسوقي، حسن يوسف، طارق شرف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، محمد العزايزي، محمد حسن، إيمان رجائى، أمل عبد الله، ريم عبد الحليم، حازم صلاح، وياسر مجاهد، والعمل إخراج شادي سرور، ومخرج منفذ محمد علي حسن، وأزياء علاء علي، وديكور حمدي عطية، والتأليف الموسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق.

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يحيى الفخراني يُقدم "الملك لير" للمرة الثالثة

يُذكر أن الفنان يحيى الفخراني سبق وقدّم هذه المسرحية، في نسختين، الأولى كانت عام 2001، على أحد مسارح الدولة، وشاركه البطولة آنذاك كلّ من أشرف عبد الغفور، أحمد عبد الحليم، ريهام عبد الغفور، أحمد سلامة، سلوى محمد علي، ونرمين كمال، والعرض من تأليف فاطمة موسى، وإخراج مسرحي أحمد عبدالحليم، وإخراج تلفزيوني جمال عبد الحميد.

أما النسخة الثانية، فقد سبق وتعاون فيها مع مؤسسة "كايرو شو" وقدّمها على خشبة أحد المسارح الخاصة، وذلك عام 2019، وشاركه البطولة كلّ من فاروق الفيشاوي، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، وناصر سيف، ومن إخراج تامر كرم.

قصة مسرحية "الملك لير"

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعداً ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه لأملاكه اشترط أن يُقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء، وتطردان والديهما، الذي لم يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.



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