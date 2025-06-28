تعمل بمتحف ومنظمة حفلات وزوجة مصطفى غريب.. أسماء جلال بأكثر من وجه في سينما صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 10:22 مساءً - تعيش الفنانة أسماء جلال، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تطل على جمهورها على مستوى السينما بأكثر من وجه على مدار الشهور المقبلة من العام الجاري، حيث تُشارك في تجارب اجتماعية، وكوميدية، وحتى رومانسية، الأمر الذي سيجعلها في تحدٍّ كبير أمام تلك "الوجوه الفنية" المتنوعة.

وسوف تستعرض "الخليج 365" أهم الأعمال السينمائية التي تنتظرها وتشارك بها النجمة أسماء جلال.

أسماء جلال تعمل مع آسر ياسين بالمتحف في "إن غاب القط"

تواصل أسماء جلال تصوير فيلم "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وعدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

وتدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف؛ يذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين أسماء جلال وآسر ياسين، حيث سبق وشاركا سوياً في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي"، الذي ضم أيضاً صبا مبارك، أحمد داود، ريم مصطفى، ومحمد شاهين.

من كواليس فيلم "إن غاب القط" - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب أسماء جلال على إنستغرام

الرومانسية تجمع بين أسماء جلال وعمرو يوسف في "السلم والثعبان 2"

وفي الموسم ذاته، تترقب النجمة أسماء جلال، طرح فيلمها الجديد "السلم والثعبان 2"، الذي يحمل شعار "لعب عيال" في صالات السينما خلال وقتٍ لاحق من موسم صيف 2025، ويُشاركها البطولة كلّ من: عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، آية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر، والعمل قصة وإخراج طارق العريان، وتأليف أحمد حسني وإنتاج RAW Entertainment، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.

وتجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية منظمة حفلات، تكون على علاقة عاطفية قديمة بشخصية ظافر العابدين، بينما تؤدي سوسن بدر دور والدتها، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي.

وكان السيناريست أحمد حسني، قد صرح لـ"الخليج 365" مؤخراً قائلاً: "إنّ الجزء الجديد من السلم والثعبان مختلف ومنفصل تماماً عن الجزء الأول، وذلك على مستوى الموضوع والشخصيات أيضاً"، لافتاً إلى أنه كان يعمل في البداية بصحبة المخرج طارق العريان على قصة فيلم رومانسي، وبالتزامن مع عملية الكتابة، استشعر صُنّاع العمل أنه يُلامس "السلم والثعبان"، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات العلاقات الرومانسية.

https://www.instagram.com/p/DJRXJAYNhft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJRXJAYNhft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJRXJAYNhft/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اطلعوا على بالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها.. أسماء جلال منقذة اللحظات الأخيرة فما القصة!

زوجة مصطفى غريب في وفيها إيه يعني"

وفى السياق نفسه تشارك أسماء جلال في بطولة فيلم بعنوان "وفيها إيه يعني" إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.

أسماء جلال بأدوار مميزة في "شمس الزناتي" و"وتر حساس"

كما تستعد أسماء جلال لاستكمال تصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام، حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.

وتستعد أسماء جلال لبدء تصوير فيلم خامس، بعنوان "وتر حساس" يجمعها بمطرب الراب ويجز الذي يخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل، وتشارك في بطولة العمل الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، الفنانة أسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج علي العربي، ومقرر تصوير مشاهد الفيلم بين مصر وإحدى الدول الأوروبية.



يمكنكم قراءة بعد دعم هشام ماجد وأسماء جلال لهم.. مسلسلات وأفلام تناولت مرض التوحد



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».