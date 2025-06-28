بعد شائعات انفصاله عن زوجته دنيا سمير غانم.. رامي رضوان يعيد توضيح الصورة فماذا قال؟

التوضيح الأول لـ رامي رضوان على شائعات انفصاله - الصورة من حسابه على إنستغرام

رامي رضوان يعيد توضيح الأمر ويوجه هذه الرسالة!

رامي رضوان ينصح الجمهور بمعاقبة مروّجي الشائعات

توضيح جديد من رامي رضوان على انفصاله بزوجته دنيا سمير غانم - الصورة من حسابه على إنستغرام

دنيا سمير غانم تصف زوجها رامي رضوان بالزوج والأب المثالي

دنيا سمير غانم تنتظر "روكي الغلابة"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 28 يونيو 2025 10:22 مساءً - شهدت الأيام الماضية انتشار بعض الشائعات التي تؤكد انفصال الفنانةعن زوجها الإعلاميبعد زواج دام لمدة 12 عاماً، والتزم الثنائي الصمت لاسيما وأن الثنائي اعتاد إحاطة حياتهما الأسرية بالسرية التامة، إلا أنه في النهاية اضطرلتوضيح الحقيقة والرد على هذه الشائعات.وكشف الإعلاميحقيقه انفصاله عن زوجتهمن خلال منشور عبر حسابه بموقع إنستغرام قال فيه:"جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانياتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذو قيمة".ليعيد الإعلامي رامي رضوان التأكيد على نفي شائعات انفصاله عن زوجته النجمة؛ من خلال منشور جديد عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام"؛ قال فيه : " حبايبنا الغاليين قوي.. بشكركم شخصيا على سيل رسائلكم المحمّلة بمشاعر جميلة وعظيمة كلها حب واحترام".وتابع رضوان : "حبكم ده تاج على راسنا وده السبب الوحيد اللي خلاني أنزِّل نفي لأن في العادي ما بنردش، عشان ما نعملش سعر ولا قيمة لمثل هذه الأساليب البخسة والوهمية والتافهة التي تلجأ لها صفحات هزيلة".وأضافناصحاً جمهوره ومحبيه بمعاقبة مروجي الشائعات قائلاً: "أقوى عقاب لهم هو رد فعلكم أنتم بإلغاء متابعتهم.. هم يلجأون لتلك الأساليب ليكسبوا تفاعلاً ومتابعين فإذا انقلب الأمر عليهم وكانت النتيجة عكسية سيتعلمون لاحقاً تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأكاذيب والشائعات إذا كان لديهم عقل وضمير".وتعد زيجة الفنانة دنيا سمير غانم والإعلاميمن الزيجات المستقرة بشكل كبير في الوسط الفني منذ زواجهما عام 2013، والتي أسفرت عن انجاب ابنتهما الوحيدة كايلا، ويحرص الثنائي بشكل دائم على دعم بعضهما في أعمالهما الجديدة سواء كانت دنيا تقدم فيلماً أو مسلسلاً أو مسرحية، وعلى الجانب الآخر عندما يقدم رامي برنامجاً جديداً يجد دنيا داعمة كبيرة له.اطلعوا على رامي رضوان يدعم زوجته دنيا سمير غانم في مسلسلها الجديد عايشة الدوركانت قد تحدثت عن زوجهاخلال ظهورها في "Big Time Podcast" مع الإعلامي عمرو أديب والذي تمت إذاعته في شهر رمضان 2024، حيث أكدت أنها تهتم بزوجها وبتفاصيل حياته وعمله، إنها تحرص طوال الوقت على إنهاء الخلاف بينهما وقت حدوثه على الفور، ولا تفضل أن تسيطر طاقة الخلاف على المنزل، خاصة في ظل وجود طفلة صغيرة".ووصفتزوجهابالأب والزوج المثالي، قائلة: "هو مثالي لكن بزيادة عايز كل حاجة مظبوطة جداً وأنا بحاول مؤخراً أخف الموضوع ده معاه شوية، ومع ظروف شغلي وبعد وفاة بابا وماما بقى عندي أنا وإيمي مسئوليات أكتر والحمل بقى أزيد، وهو طبعاً داعم ليّا بشكل كبير في شغلي ودي حاجة بقدرها فيه جداً".تنتظر النجمةطرح فيلمها الجديد "روكي الغلابة" في دور السينما يوم 30 يوليو المقبل للمنافسة في موسم صيف 2025، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.يذكر أن دنيا سمير غانم خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من بنت أختها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.يمكنكم قراءة أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبي

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