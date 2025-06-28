بصورة برفقة إبنته.. الملكة رانيا تهنئ الأمير الحسين بعيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلاد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الـ31، حيث شاركت صورة مميزة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي.

ظهرت الصورة الأمير الحسين وهو يحمل ابنته الأميرة إيمان، وأرفقت جلالتها الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "كل عام وأنت الأمان لها، والذخر لنا. كل عام والحسين الغالي بألف خير. Happy birthday my dear Hussein – baby Iman’s biggest hero".

وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث سجلت أكثر من ألف تعليق و70 ألف إعجاب في أول نصف ساعة من نشرها.