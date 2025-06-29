شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى: فوجئت بأداء كريم محمود عبد العزيز فى مملكة الحرير وعامل دور مختلف والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الفنان محمود البزاوي عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة مسلسل مملكة الحرير الذي يقام حاليا العرض الخاص به داخل أحد مولات 6 أكتوبر.

وقال البزاوي لـ الخليج 365: أنا سعيد للغاية بالمسلسل والتعاون مع كل الأبطال، لافتا إلى أنه فوجئ بأداء كريم محمود عبد العزيز خلال الأحداث، وأن الجمهور سيرونه بدور مختلف، إلى جانب سعادته بالتعاون مجددا مع الفنانة أسماء أبو اليزيد بعد مسلسل "فات الميعاد" المعروض حاليا على شاشة dmc.

وحضر إلى العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير المقام حاليا، كل من: أحمد غزي، محمود البزاوي، وليد فواز، سارة بركة، الإعلامي يحيى حمزة وزوجته، وكانت الفنانة أسماء أبو اليزيد أول الحضور هي وزوجها، وظهرت مرتدية فستان به نقوش فرعونية.

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.