شكرا لقرائتكم خبر عن مفيدة شيحة تحتفل بزواج ابنتها منة الله عماد وسط حضور كثيف.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل حاليا الإعلامية مفيدة شيحة بزواج ابنتها "منة الله عماد"، وذلك بعد أن عُقد قرانها على أحمد محمد بحر في مسجد محمد علي بالقلعة الأيام الماضية، ويشهد حفل الزفاف أجواء مليئة بالرقص والفرح، وشاركت مفيدة عدة فيديوهات طريفة وصور من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وحضر الزفاف عدد من الأصدقاء والاهل والفنانين.

وكانت المذيعة والإعلامية مفيدة شيحة، قد حرصت على الاحتفال مع ابنتها قبل انطلاق عقد القران، وشاركت فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" وهي ترقص مع ابنتها وخطيبها، وأخرى وهي ترقص بمفردها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، حيث علقت على الفيديو قائلة: "النهاردة فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

يذكر أن مفيدة شيحة من أشهر الإعلاميات المصريات، شاركت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية الناجحة، وتخصصت في برامج المنوعات، أبرزها، سكوت حنغني على قناة النيل للأخبار، دقيقة مفيدة على قناة النيل الدولية، الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، الشيف ومفيدة في قناة cbc.

وشاركت الإعلامية مفيدة شيحة في التمثيل من خلال مسلسلين فقط، الأول كان بعنوان "آن الأوان" الذى عرض عام 2006، والمسلسل الثاني كان بعنوان "قواعد الطلاق الـ 45" عام 2021 وقدمت خلاله شخصيتها الحقيقة كمذيعة



مفيدة شيحه