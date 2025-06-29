شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 12.. أحمد مجدى يغير اسم ابنته لإرضاء أسماء أبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 12 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث ذهب مسعد "أحمد مجدي" لزوجته بسمة "أسماء أبو اليزيد"، وأحضر معه أوراق تغير اسم ابنته الرضيعة من عبلة لريم، محاولا إرضاء زوجته بسمة، حتى تعود إليه؛ ولكن بسمة أكدت له أنه مهما يفعل لن تعود، وقامت بإغلاق الباب في وجه، مما أثار غضبه وهددها أنها ستندم.

وكانت قد شهدت الحلقة 11 من مسلسل فات الميعاد العديد من الأحداث، إذ تحاول بسمة (أسماء أبو اليزيد) الخروج من مأزق دعوى الطاعة التي رفعها ضدها زوجها مسعد (أحمد مجدي) عند محاولتها الطلاق أو الخلع منه.

كما تشهد الأحداث تعب بسمة المفاجئ أثناء حديثها مع والدها، لتتفاجأ أنها على وشك الولادة، ليذهبوا إلى المستشفى، وبالفعل تلد بسمة طفلة، ويقوم شقيقها عمر بالاتصال بـ مسعد، ليعرفه بولادة بسمة، وبالفعل يأتي إلى المستشفى لرؤية ابنته.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.