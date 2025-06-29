شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 12.. مشاجرة بين يوسف وائل نور ومحمد على رزق بسبب العفش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مسعد "أحمد مجدي" وأخيه منعم "محمد علي رزق" مكان تسليم العفش لبسمة "أسماء أبو اليزيد" بحضور ضباط الشرطة، وعندما وصلوا اكتشفت بسمة أن هذا العفش لا يخصها، وقد قام مسعد بتبديله، ولكنه أنكر ذلك، فرفضت بسمة استلام العفش، وحدثت مشادة كلامية بين عائلة بسمة وعائلة مسعد، انتهت بمشاجرة بين يوسف أخيها "يوسف وائل نور" و"منعم شقيق مسعد" محمد علي رزق.

شهدت الحلقة 12 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث ذهب مسعد "أحمد مجدي" لزوجته بسمة "أسماء أبو اليزيد"، وأحضر معه أوراقا تفيد تغيير اسم ابنته الرضيعة من عبلة لريم، محاولا إرضاء زوجته بسمة، حتى تعود إليه؛ ولكن بسمة أكدت له أنه مهما يفعل لن تعود، وقامت بإغلاق الباب في وجه، مما أثار غضبه وهددها أنها ستندم.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.