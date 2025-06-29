شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

وصل النجم كريم محمود عبد العزيز إلى العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير المقام حاليا بأحد مولات 6 أكتوبر برفقة شقيقه محمد محمود عبد العزيز وزوجته.

وحضر منذ قليل كل من: أحمد غزي، محمود البزاوي، وليد فواز، سارة بركة، الإعلامي يحيى حمزة وزوجته، وكانت الفنانة أسماء أبو اليزيد أول الحضور هي وزوجها، وظهرت مرتدية فستان به نقوش فرعونية.

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

وتدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.



كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير



كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير



كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير



كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير



كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير



كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير



كريم محمود عبد العزيز وشقيقه وزوجته يصلون العرض الخاص لمملكة الحرير