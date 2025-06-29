شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور.. والجمهور: احلويتى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية إليسا مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً من الجينز بتصميم عصري.

وحرصت إليسا على الظهور بشكل مختلف عما كان في الوقت الساب، حيث كانت قد أثارت جدلا بسبب ملامحمها وزوايا التصوير التي كانت قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، ولكن أوضحت تلك الصور أن إليسا تتمتع بجمال مميز ومختلف، ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها المتجددة.

وهنأت النجمة اللبنانية إليسا الشاعر نادر عبد الله بعد تصدره مؤخرا قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية باعتباره الأكثر نصيبا في مشوارها الغنائي الملىء بالنجاحات.

وعلقت إليسا قائلة على موقع "إكس" تويتر سابقا: "تصدرك قائمة المكرمين من ساسيم باريس ومنحك أعلى تميز فني هو تكريم بفتخر فيه متلك وأكتر، لأني شريكة بجزء كبير وحلو منه، هيدا مكافأة على إبداعك بالكلمة والمشاعر والأحاسيس، نادر كلمتك وصلت بصوتنا ونحنا أسعدنا الملايين بكلمتك مبروك من نص قلبي".



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