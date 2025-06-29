شكرا لقرائتكم خبر عن بصور شهداء فلسطين ورسالة لينا الظاهر.. كايروكى يدعمون أهل غزة من استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا فريق كايروكى حفلا غنائيا ضخما فى استاد القاهرة، بحضور أكثر من 60 ألف، وحرص الفريق فى بداية الحفل أن يكون شهداء فلسطين حاضرين بقوة بصورهم وكتابة رسائل من غزة على الشاشة، منهم صوت الطفلة لينا الظاهر ذات 7 سنوات، ثم غنى أمير عيد تلك قضية ورفع الجميع علامة النصر، والشال الفلسطينى.

وكان من تعليمات دخول الحفل أنه "لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح بالدخول ابتداء من 12 سنة، ويجب توافر تذكرة كاملة ولا يسمح بدخول أقل من 12 عامًا، ويُسمح بالخروج من مكان الحفل عقب تسجيل الدخول والعودة مرة أخرى ولا يسمح بدخول الطعام والمشروبات".

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغان، تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

كما كان الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، وطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات والفصل الثالث والأخير بعنوان الدنيا هس وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد، وكانت بداية الفصل الثالث مشهد تمثيلى لأمير عيد مع ندى أبادر.